Inghilterra, Tuchel protesta con la Fifa: "I fotografi mi hanno rovinato l'inno"

L'esordio vittorioso contro la Croazia ha lasciato un retrogusto amaro a Thomas Tuchel, ma non per motivi legati al risultato. Il ct dell'Inghilterra ha infatti espresso pubblicamente il proprio disappunto nei confronti della Fifa, puntando il dito contro il posizionamento dei fotografi nei concitati momenti pre-partita: "Prego la Fifa di cambiare la posizione dei fotografi durante l'inno nazionale. Non riuscivo a vedere la mia squadra. Aspettavo con ansia questo momento speciale, e mi sono ritrovato davanti a un muro di 50 fotografi... Non ne ho visto nemmeno uno. Mi ha rovinato l'esperienza.