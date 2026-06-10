Mondiali 2026 Serie A ai Mondiali: ecco la Top11 del nostro campionato

Niente male il super team che si potrebbe fare con gli stranieri d'Italia presenti ai Mondiali. È una piccola consolazione per i tifosi italiani orfani da tre edizioni della possibilità di vivere notti magiche con la propria Nazionale. Saranno 71 in tutto gli "italiani", 66 dalla serie A e cinque dalla B (due da Cremonese, uno da Verona, Pisa e Sampdoria). Del massimo campionato mancheranno giocatori di Lecce, Monza e Lazio. Per la squadra di Lotito è l'ennesimo segnale di crisi: l'ultima volta era successo 40 anni fa. Nonostante la stagione deludente è il Milan ad avere più rappresentanti, 10. A seguire Atalanta con otto, Inter con sette e Juventus con sei.