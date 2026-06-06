Paraguay, brutto infortunio per Enciso: fuori in barella e Mondiale a rischio

© Getty Images
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A meno di una settimana dall'inizio del Mondiale, il Paraguay rischia di perdere il suo giocatore più rappresentativo. Nel corso dell'amichevole contro il Nicaragua, Julio Enciso ha rimediato un duplice infortunio simultaneo ed è stato costretto a lasciare il campo in barella.
A termine dell'incontro, è stato lo stesso ct Gustavo Alfaro a fare il punto sulle condizioni dell'attaccante dello Strasburgo: "Julio ha riportato uno stiramento al bicipite femorale dovuto all'impatto e poi un infortunio all'anca, che ha interessato la zona del quadricipite".
Il classe 2004 è uscito in lacrime e solo gli esami delle prossime ore diranno se Enciso potrà partecipare al Mondiale. La paura di non averlo a disposizione per il Paraguay cresce sempre di più.