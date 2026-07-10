"Onnipresente, centrocampista totale": in Francia tutti pazzi per Koné... e per la sua fidanzata

In Francia è già scoppiata la "Koné-mania". I principali quotidiani francesi lo celebrano affiancandolo ai top player della rosa: "Ha dominato gli avversari, disputando una partita completa" lo esalta L'Équipe, mentre Le Parisien lo definisce senza mezzi termini "onnipresente". Tutti pazzi per Koné e anche per la sua fidanzata Killadaone, che lo ha seguito negli Usa e in queste ore sta diventando una vera e propria star dei social.