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© ansa | Luka Modric (Croazia)
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mondiali 2026

Non solo Modric e CR7, le nazionali si preparano a salutare una generazione di campioni

I Mondiali americani the last dance anche per Messi, Neymar, Neuer e tanti altri

03 Lug 2026 - 11:46
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