Neymar in lacrime lascia il Brasile: "Ci ho provato, è finita qui"

© Getty Images
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"Ci ho provato, ci ho provato. Ora è finita. Ho iniziato qui, ho finito qui…", con queste parole Neymar Jr ha confermato quello che tutti immaginavano: la sua storia con la maglia verdeoro è finita dopo la partita contro la Norvegia. Tuttavia, malgrado abbia detto addio alla Seleçao con una brutta sconfitta, può consolarsi con la conquista di due traguardi storici nella storia della nazionale brasiliana.
La partita contro la Norvegia ha segnato la quindicesima volta che Neymar è sceso in campo con la maglia numero 10 della nazionale ai Mondiali. Con questo dato, ha superato Pelé e Rivaldo, che avevano disputato 14 partite ciascuno con quel numero sulle spalle.
Poi, con il gol può vantarsi di aver sempre segnato in ben 4 Mondiali: ne ha segnati quattro nel 2014, due nel 2018, due nel 2022 e uno nel 2026. Prima di lui, solo Pelé era riuscito in questa impresa, segnando gol nei Mondiali del 1958, 1962, 1966 e 1970. Ronaldo, il miglior marcatore brasiliano ai Mondiali, ha segnato in tre diverse edizioni del torneo: 1998, 2002 e 2006.