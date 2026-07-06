Neymar in lacrime lascia il Brasile: "Ci ho provato, è finita qui"

"Ci ho provato, ci ho provato. Ora è finita. Ho iniziato qui, ho finito qui…", con queste parole Neymar Jr ha confermato quello che tutti immaginavano: la sua storia con la maglia verdeoro è finita dopo la partita contro la Norvegia. Tuttavia, malgrado abbia detto addio alla Seleçao con una brutta sconfitta, può consolarsi con la conquista di due traguardi storici nella storia della nazionale brasiliana.