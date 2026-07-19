Musica e calcio all'intervallo: insieme a Madonna ci sono anche Ronaldo e Ronaldinho

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Nell'halftime show della finale tra Spagna e Argentina, il primo nella storia della Coppa del Mondo, si prendono la scena numerose star della musica internazionale, tra cui Shakira, i BTS e Justin Bieber.
Per la prima volta nella storia della Coppa del Mondo la finale ha avuto il suo halftime show, un grande spettacolo musicale ispirato alla tradizione del Super Bowl americano. Al MetLife Stadium di New York il calcio ha lasciato spazio alla musica, con un palco montato e smontato in pochi minuti sul terreno di gioco.
Ad aprire lo show è stata Madonna, la regina del pop, che ha fatto il suo ingresso sul campo in modo spettacolare: accompagnata da due icone del calcio mondiale, Ronaldo e Ronaldinho, alla guida di un dune buggy. La cantante americana ha scelto uno dei suoi brani più celebri, "Music", per dare il via alla performance.
Poi è stata la volta dei BTS, il gruppo sudcoreano simbolo della musica globale, che ha portato sul palco la loro hit "Dynamite", diventata durante la pandemia un messaggio di energia, speranza e positività.
Spazio anche a Justin Bieber, protagonista di un simpatico siparietto con Jason Sudeikis, l'attore che interpreta il celebre allenatore della serie tv Ted Lasso. Bieber è stato "mandato in campo" come un calciatore prima di esibirsi con la chitarra sulle note di "Everything Hallelujah".
A chiudere lo show una scatenata Shakira, che ha cantato "Dai Dai", la canzone diventata uno dei simboli musicali del Mondiale. L'artista colombiana ha trasformato il MetLife in una festa globale, coinvolgendo il pubblico sugli spalti.
Lo spettacolo, atteso e anche discusso, è stato reso possibile da una deroga della Fifa al regolamento che normalmente fissa a 15 minuti la durata dell'intervallo. La performance musicale vera e propria è durata circa 11 minuti, con il tempo complessivo della pausa portato intorno ai 17 minuti per consentire l'allestimento e lo smontaggio del palco.
Un esperimento storico per la Coppa del Mondo: il calcio ha incontrato definitivamente la logica del grande intrattenimento americano, trasformando la finale mondiale in un evento capace di unire sport, musica e spettacolo planetario.