Musica e calcio all'intervallo: insieme a Madonna ci sono anche Ronaldo e Ronaldinho

Lo spettacolo, atteso e anche discusso, è stato reso possibile da una deroga della Fifa al regolamento che normalmente fissa a 15 minuti la durata dell'intervallo. La performance musicale vera e propria è durata circa 11 minuti, con il tempo complessivo della pausa portato intorno ai 17 minuti per consentire l'allestimento e lo smontaggio del palco.