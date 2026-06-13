Mondiali, Hollywood sugli spalti per l'esordio degli Usa

Non solo calcio. L'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026 contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood si trasforma in una grande vetrina dello spettacolo americano, con una parata di celebrità che porta Hollywood direttamente sugli spalti. Tra i protagonisti della serata ci sono Tom Cruise, Paris Hilton, Jamie Foxx e Owen Wilson, insieme a George Lucas con la moglie Mellody Hobson, Brad Pitt e Sofia Vergara. Cruise, elegante in completo color melanzana, arriva allo stadio insieme all'ex stella del calcio inglese David Beckham, protagonista poche ore prima della cerimonia per la sua stella sulla Walk of Fame. Un riconoscimento simbolico che accompagna il tentativo della città di accendere sempre più l'interesse per il calcio in una regione tradizionalmente legata ad altri sport. L'impianto di Inglewood, situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Los Angeles, si presenta quasi esaurito, con circa 70mila spettatori sugli spalti. Tra i volti noti avvistati durante la serata anche Halle Berry, Rob Lowe, l'attore Vince Vaughn, la cantante e attrice Teyana Taylor, il musicista Shaboozey, Jaafar Jackson e il fondatore di Microsoft, Bill Gates. Una presenza massiccia che conferma il crescente richiamo del Mondiale negli Stati Uniti e il suo ruolo di evento capace di unire sport, spettacolo e cultura popolare.