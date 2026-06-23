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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

Mondiali: Francia-Iraq, le foto del match

Le immagini di Francia-Iraq, valida per la seconda giornata del girone I dei Mondiali. La gara è stata interrotta per oltre due ore a causa di una tempesta di fulmini.

23 Giu 2026 - 02:33
15 foto
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