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MONDIALI 2026

Mondiali 2026: pioggia di fulmini, sospesa Francia-Iraq dopo 45'

La tempesta di fulmini è arrivata vicino allo stadio di Philadelphia e Francia-Iraq è stata sospesa con l'ordine di evacuazione dell'impianto per gli spettatori. 

23 Giu 2026 - 00:35
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