Mondiali 2026, la stampa spagnola esulta: "I re di tutti i tempi"

Mentre per le vie della Spagna esplode la festa per la vittoria della Coppa del Mondo, nella finale contro l'Argentina, la stampa spagnola celebra la Furie Rosse di Ivan De la Fuente. "I re di tutti i tempi", titola Marca che aggiunge 'La Spagna non ha vinto solo una finale" e nel mostrare la festa nelle città scrive ancora "Siamo i migliori". "Come la prima volta", è invece il titolo dell'altro quotidiano sportivo di Madrid 'As' che 'un gol di Ferran Torres al 106' sentenzia il secondo Mondiale nella storia della Spagna. La Roja ha tirato 20 volte in porta contro le 2 dell'Argerntina". "Spagna campione del Mondo, la seconda stella è qui", titola invece Mundo Deportivo. "La Spagna vince la seconda stella con un morso del 'Tiburon'", titola invece Sport con riferimento al soprannome del centravanti spagnolo Ferran Torres. "Spagna campione del Mondo", titola anche El Pais che sottolinea come "la Roja è stata nettamente superiore". "Spagna campione del Mondo, la selezione di De la Fuente vince contro l'Argentina con un gol di Ferran Torres", il titolo di El Mundo.