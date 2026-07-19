Mondiali 2026, la mitica coppa fa tappa a Casa Cipriani: ci sono anche Ronaldinho, Vieri e Galliani

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La coppa dei Mondiali 2026 alla presenza di Adriano Galliani, Christian Vieri, oltre a Ignazio Cipriani e Lorenzo Tonetti del Ravenna
Casa Cipriani, hotel a 5 stelle a New York, di proprietà di Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna, ha potuto ospitare la Coppa del Mondo solo poche ore prima della finalissima Spagna-Argentina. Assieme a Cipriani anche Ronaldinho (che giocherà proprio nel Ravenna), Christian Vieri, Adriano Galliani e Lorenzo Tonetti (ds del Ravenna).