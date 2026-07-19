Mondiali 2026: la Fifa mette in vendita gli anelli celebrativi

© Fifa | Anello Mondiali 2026
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I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno, oltre al trofeo e alle medaglie d'oro, esclusivi anelli celebrativi personalizzati, segnando una prima volta che porta una tipica tradizione sportiva del basket americano nel calcio globale. In occasione della finale di stasera al New York New Jersey Stadium, la Fifa inaugura questa iniziativa producendo una serie limitata di soli 2.026 pezzi numerati, celebrando così l'anno dell'evento.
Questo oggetto da collezione, consegnato con relativo certificato di autenticità, non sarà esclusivo dei campioni: l'organizzazione ha infatti annunciato che metterà in vendita i restanti 1.996 anelli come prodotti ufficiali con licenza al prezzo di 12mila dollari l'uno.