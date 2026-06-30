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MONDIALI 2026

Mondiali 2026: gli scatti di Costa d'Avorio-Norvegia

La Norvegia batte 2-1 la Costa d'Avorio e si qualifica per gli ottavi del Mondiale, dove affronterà il Brasile. Decisivo Haaland

30 Giu 2026 - 20:58
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