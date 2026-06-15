Giappone, il ct Moriyasu mostra strani cartelli coi numeri: la tattica segreta

Hanno destato curiosità le immagini di Hajime Moriyasu, ct del Giappone, nella partita contro l'Olanda ai Mondiali 2026. Moriyasu, durante la partita, ha mostrato ai giocatori strani cartelli che mostrano grandi numeri. Nessuna spiegazione ufficiale per il momento ma sembra che dietro questa scelta ci sia l'obiettivo di comunicare alla squadra particolari tattiche - evidentemente studiate prima del match e abbinate ai vari numeri - da adottare in campo senza che gli avversari possano capirle. Una novità che, almeno contro l'Olanda, ha funzionato visto il 2-2 finale.