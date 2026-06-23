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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALE 2026

Mondiale 2026: gli scatti di Portogallo-Uzbekistan

Le immagini di Portogallo-Uzbekistan, valida per la seconda giornata del gruppo K del Mondiale

23 Giu 2026 - 20:55
16 foto
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mondiali 2026
portogallo
uzbekistan