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GLI ESCLUSI

Mondiale 2026, i campioni esclusi: dagli azzurri a Lewandowski e Gnabry

Sono tanti i campioni che o per infortunio o per la mancata qualificazione non saranno negli Usa la prossima estate: l'elenco completo

22 Apr 2026 - 20:56
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