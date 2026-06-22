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MONDIALI 2026

Messi sbaglia dal dischetto, si rifà e firma un gol storico contro l'Austria

Terzo errore dal dischetto ai Mondiali per il fuoriclasse argentino, ma si rifà segnando una rete che significa record: la numero 17, meglio di chiunque altro

22 Giu 2026 - 19:52
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