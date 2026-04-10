Nike ammette l'errore: le maglie per il Mondiale hanno un grosso problema

Il problema, più o meno visibile a seconda del kit, è stato notato sia sui calciatori che sulle maglie acquistate dai tifosi. In alcuni casi il difetto risultava lieve, in altri decisamente marcato, generando ironie e critiche sui social. Alcuni utenti hanno trovato soluzioni temporanee (come lavaggi o vaporizzazione), mentre altri hanno criticato duramente il design, ritenuto inadatto soprattutto per chi ha spalle larghe.