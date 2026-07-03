"Luka, congratulazioni per tutto", il tributo di CR7 a Modric dopo Portogallo-Croazia

Tra gli avversari accorsi a rendergli omaggio in prima fila Cristiano Ronaldo, con cui Modric ha scritto pagine indimenticabili della storia del Real Madrid: i due ex compagni si sono stretti in un lungo abbraccio mentre il portoghese cercava di rincuorare l’amico, le telecamere hanno immortalato CR7 mentre gli parlava sottovoce e dopo la partita il fuoriclasse portoghese ha rivelato il contenuto di quelle parole: "Ho giocato con Modric per tanti anni. È meraviglioso vederlo ancora competere a un livello così alto. Gli ho detto: ‘Luka, congratulazioni per tutto. Ti auguro il meglio per il resto della tua carriera'”.