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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Mondiali 2026

Le più belle immagini di Inghilterra-Congo

Le foto più suggestive dell'incontro di Atlanta

01 Lug 2026 - 19:55
14 foto
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inghilterra
repubblica democratica del congo
mondiali 2026