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© Getty Images | Vozinha, Capo Verde
© Getty Images | Vozinha, Capo Verde
© Getty Images | Vozinha, Capo Verde

© Getty Images | Vozinha, Capo Verde

© Getty Images | Vozinha, Capo Verde

Mondiali 2026

La nostra TOP XI della fase a gironi dei Mondiali 2026: sorprese, grandi storie e giocatori eterni

28 Giu 2026 - 12:00
11 foto
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