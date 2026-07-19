La disperazione di Olise: piange negli spogliatoi, interviene Deschamps. Numeri shock per il francese

Venti tiri in porta e zero gol. Michael Olise non ha lasciato il segno nel tabellino dei marcatori al Mondiale, sprecando due occasioni importanti anche nella finalina con l'Inghilterra. L'esterno del Bayern Monaco, che pure ha regalato sette assist (record assoluto negli ultimi 60 anni), è così scoppiato in lacrime negli spogliatoi del Miami Stadium in Florida. Olise ci teneva a lasciare il segno e a consolarlo ci ha pensato Didier Deschamps.