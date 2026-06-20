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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

MONDIALI 2026

L'Olanda cala la cinquina e supera la Svezia: prima vittoria al Mondiale

Dopo il pareggio contro il Giappone, la squadra di Koeman stavolta non sbaglia e vola a quota 4 punti

20 Giu 2026 - 20:55
9 foto
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mondiali 2026
olanda
svezia