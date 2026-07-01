il fuoriprogramma L'incredibile invasione di campo a Seattle durante Belgio-Senegal

Al trentesimo minuto del primo tempo la partita è stata improvvisamente interrotta a causa di una clamorosa invasione di campo. La situazione ha vissuto attimi di grande confusione e concitazione, poiché l’organizzazione della sicurezza interna ha faticato a contenere gli invasori. Ben tre persone hanno invaso il campo contemporaneamente, eludendo la sorveglianza dello stadio e correndo sul terreno di gioco prima di essere faticosamente bloccate dalle forze dell’ordine.