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MONDIALI 2026

L'arbitro Artan accolto a Mogadiscio da eroe

Un centinaio di persone ha accolto questa mattina all'aeroporto di Mogadiscio, in un clima di festa con molte bandiere del Paese, il rientro in Somalia dell'arbitro Omar Artan, respinto nei giorni scorsi alla frontiera statunitense.

10 Giu 2026 - 12:14
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