Juve, hai visto David? Prima tripletta bianconera da Paolo Rossi e capocannoniere del Mondiale

© Getty Images
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Dopo una stagione difficile con la maglia della Juventus, Jonathan David ha ritrovato brillantezza e fiducia con la nazionale canadese. L’attaccante bianconero è stato il grande protagonista della sfida vinta per 6-0 contro il Qatar, trascinando il Canada con una prestazione da incorniciare e portandosi momentaneamente in vetta alla classifica marcatori del Mondiale.
Una prova che rappresenta una netta inversione di rotta rispetto a una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, chiusa con sei reti in campionato e due in Champions League, ma che non sorprende il ct canadese, che alla vigilia aveva espresso piena fiducia nel suo bomber: “Nelle grandi partite vogliamo che segni, e segnerà. E quando inizierà a farlo, non si fermerà più”.
Grazie a questa tripletta, David è entrato nella storia diventando il primo giocatore della Juventus a realizzare tre reti in una fase finale di Coppa del Mondo dai tempi di Paolo Rossi, autore della celebre tripletta contro il Brasile nel 1982.