Juve, hai visto David? Prima tripletta bianconera da Paolo Rossi e capocannoniere del Mondiale

Una prova che rappresenta una netta inversione di rotta rispetto a una stagione fin qui al di sotto delle aspettative, chiusa con sei reti in campionato e due in Champions League, ma che non sorprende il ct canadese, che alla vigilia aveva espresso piena fiducia nel suo bomber: “Nelle grandi partite vogliamo che segni, e segnerà. E quando inizierà a farlo, non si fermerà più”.