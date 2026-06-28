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MONDIALI 2026

Il Canada ringrazia Eustaquio e vola agli ottavi

Battuto 1-0 il Sudafrica con una rete nei minuti di recupero

28 Giu 2026 - 23:05
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