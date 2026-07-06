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© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

L'ESULTANZA

I festeggiamenti della Norvegia: Halland guida la festa con il tamburo

L'iconico momento di gioia alla fine della partita davanti ai tifosi in festa

06 Lug 2026 - 10:56
7 foto
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norvegia
haaland