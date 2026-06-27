Follia Canobbio: rosso per fallaccio su Cubarsi poi mette le mani addosso all'arbitro

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Follia Agustin Canobbio nella sfida mondiale contro la Spagna, ultima gara del gruppo H. Il giocatore dell'Uruguay commette un bruttissimo fallo sul difensore iberico Cubarsi nei minuti di recupero e viene espulso dall'arbitro. Canobbio poi arrabbiatissimo mette le mani addosso al direttore di gara, Ismail Elfath.
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.