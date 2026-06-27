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IN URUGUAY-SPAGNA

Follia Canobbio: rosso per fallaccio su Cubarsi poi mette le mani addosso all'arbitro

Follia Agustin Canobbio nella sfida mondiale contro la Spagna, ultima gara del gruppo H. Il giocatore dell'Uruguay commette un bruttissimo fallo sul difensore iberico Cubarsi nei minuti di recupero e viene espulso dall'arbitro. Canobbio poi arrabbiatissimo mette le mani addosso al direttore di gara, Ismail Elfath.

27 Giu 2026 - 06:47
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