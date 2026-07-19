Deschamps saluta la Francia in lacrime e ammette: "Avrei dovuto fare scelte diverse"

Deschamps rivela anche il peso emotivo dell'addio. "Per la prima volta mi sono detto che sarebbe stata l'ultima volta che vivevo un momento del genere. Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto piangere. Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale francese al di sopra di tutto e finisco nello stesso modo. Sono orgoglioso di aver servito questa squadra così a lungo e di lasciarla ai vertici, anche se non sul gradino più alto del podio. Ho dato tutto, mi è piaciuto parlare con questi giocatori durante il torneo. E adesso è finita". Il tecnico si assume la responsabilità del ko. "L'errore è stato mio. Avrei dovuto fare scelte diverse fin dall'inizio e forse la partita sarebbe andata meglio. Non sono qui per regolare i conti o puntare il dito contro qualcuno. Alcuni avrebbero potuto fare meglio, ma ne parlerò direttamente con loro". Sul massiccio turnover adottato dopo la semifinale con la Spagna, Deschamps spiega: "Pensavo fosse la scelta giusta. Ho dato spazio a chi aveva giocato poco, ma non immaginavo che avrebbero faticato così tanto. La reazione della squadra nella ripresa dimostra però il carattere di questo gruppo".