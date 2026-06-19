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© Getty Images | Florian Wiegele (205 cm) Austria, Viktoria Plzeň
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Mondiali

Da Florian Wiegele fino a Courtois: chi sono i giganti di questa edizione della Coppa del Mondo

Tra vecchie conoscenze, giovani rampanti e qualche sconosciuto, ecco i giocatori più alti della competizione

19 Giu 2026 - 09:56
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