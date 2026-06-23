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© Getty Images |  1°) Roger Milla – 42 anni e 39 giorni
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mondiali 2026

CR7 nella storia, ma non è suo il gol più vecchio dei Mondiali: i marcatori più anziani

23 Giu 2026 - 19:26
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