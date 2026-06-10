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LE VALUTAZIONI

Mondiale 2026, le rose più costose e il giocatore più prezioso di ogni nazionale

Il Cies ha classificato le rose delle 48 squadre che prenderanno parte alla Coppa del Mondo: Iran fanalino di coda, Francia e Inghilterra al comando

10 Giu 2026 - 21:32
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