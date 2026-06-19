Cosa sono e come funzionano le patch introdotte per questa edizione della Coppa del Mondo

Anche ogni calciatore ha il suo adesivo personalizzato. C’è la Debut Patch, dedicata a chi sta giocando il suo primo Mondiale. La Golden Boot Patch, riservata ai vincitori della Scarpa d’Oro mondiale (in questa edizione ci sono Mbappé, Kane e James Rodríguez). La Golden Glove Patch, indossata dai portieri che hanno conquistato in una delle precedenti edizioni il premio di miglior portiere, come il “Dibu” Martínez e Courtois. E per le leggende della competizione c’è la Legacy Patch, assegnata ai giocatori che hanno partecipato ad almeno cinque edizioni della Coppa del Mondo (ovvero Modric, Nagatomo, Neuer, Cristiano Ronaldo e Messi). Il numero 10 dell’Argentina e il centrocampista della Croazia indossano anche la Golden Ball Patch, perché sono gli unici calciatori ancora in attività ad aver vinto almeno una volta il premio come miglior giocatore del Mondiale.