Cosa sono e come funzionano le patch introdotte per questa edizione della Coppa del Mondo

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Tra le prime novità introdotte in questa edizione dei Mondiali ci sono le nuove patch inserite sulla manica destra delle varie divise delle Nazionali
Le sette squadre che hanno vinto almeno un Mondiale (Brasile, Argentina, Spagna, Uruguay, Francia, Germania e Inghilterra) indossano una toppa esclusiva di colore oro. Tutte le altre selezioni, invece, hanno una versione standard in bianco e nero che varia a seconda del colore della maglia indossata
Anche ogni calciatore ha il suo adesivo personalizzato. C’è la Debut Patch, dedicata a chi sta giocando il suo primo Mondiale. La Golden Boot Patch, riservata ai vincitori della Scarpa d’Oro mondiale (in questa edizione ci sono Mbappé, Kane e James Rodríguez). La Golden Glove Patch, indossata dai portieri che hanno conquistato in una delle precedenti edizioni il premio di miglior portiere, come il “Dibu” Martínez e Courtois. E per le leggende della competizione c’è la Legacy Patch, assegnata ai giocatori che hanno partecipato ad almeno cinque edizioni della Coppa del Mondo (ovvero Modric, Nagatomo, Neuer, Cristiano Ronaldo e Messi). Il numero 10 dell’Argentina e il centrocampista della Croazia indossano anche la Golden Ball Patch, perché sono gli unici calciatori ancora in attività ad aver vinto almeno una volta il premio come miglior giocatore del Mondiale.