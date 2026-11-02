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Kimi Antonelli vince il Mondiale di Formula 1: la sua statuetta è già nel presepe

Genny Di Virgilio di Napoli ha realizzato una miniatura per il 20enne campione del mondo (foto Napoli Magazine)

02 Nov 2026 - 16:09
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