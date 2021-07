Italia, tegola Spinazzola: si teme la rottura del tendine d'Achille

Europeo finito per Leonardo Spinazzola, uno dei grandi protagonisti dell'Italia a Euro 2020. Il giocatore è uscito in barella in lacrime nel corso della partita contro il Belgio. L'esterno della Roma si è infortunato intorno al 75' scattando su una palla lunga. Secondo quanto si apprende, il laterale avrebbe riportato la rottura del tendine d'Achille. "Ci sono segni clinici di lesione al tendine d'Achille sinistro", fa sapere la Federcalcio. Si parla di uno stop di circa quattro mesi.