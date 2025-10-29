Vivi la città con stile e dinamismo: da Nolan il nuovo N20-2

Con N20 - 2 , evoluzione del modello N2 1 detentore di grandi successi di vendita nella storia Nolan , ogni tragitto si trasforma da semplice spostamento a un momento di vita del tutto personale . Pensato , disegnato e prodotto in Italia , questo casco jet unisce la libertà della strada con la sicurezza e la praticità di un vero alleato . La calotta in resistente policarbonato Lexan è la prima linea di difesa, discreta e affidabile . L'imbottitura interna di N20 - 2 , incredibilmente confortevole è sostenibile e ipoallergenica, realizzata in un morbido tessuto di poliammide riciclato di manifattura italiana con struttura a rete aperta , per offrire maggiore ventilazione nella parte superiore . Un dettaglio che fa la differenz a . I guanciali sono sfoderabili e lavabili, oltre che adattabili ( EA – Eyewere Adaptive ) per facilitare la calzata anche quando indossi gli o cchiali da sole o da vista durante la guida . Grazie alla tecnologia AirBooster , l'aria circola alla perfezione per garantire freschezza e concentrazione, anche quando il clima in città si fa rovente. La ventilazione è regolabile, grazie alle prese d’aria superiori e all’estrattore posteriore, così da poterla adattare alle tue esigenze in ogni momento . Quando il sole si fa insistente, il pratico visierino parasole VPS (Vision Protection System) a scomparsa è lì per te. Lo abbassi in un attimo, e puoi persino regolarlo in tre posizioni diverse per trovare l'angolazione perfetta adattandola al tuo viso. Tutto questo a garanzia di una visibilità ottimale anche in caso di luce abbagliante. La sicurezza è sempre in primo piano e N20 - 2 è omologato secondo la normativa UN/ECE 22 - 06, garantendo ti la massima affidabilità. Il sistema di ritenzione Microlock con leva a doppio scatto assicura una chiusura rapida e sicur a. La predisposizione per il sistema di segnalazione ESS III ( optional ) ti tutela in caso di frenata improvvisa, dandoti maggiore visibilità e sicurezza rispetto agli altri veicoli su strada. Un dettaglio che valorizza ancor più la versione N20 - 2 Visor è il pratico Helmet Lock Ring , che facilita la gestione del casco lasciandolo agganciato al tuo scooter una volta arrivato a destinazione.