Vivi la città con stile e dinamismo: da Nolan il nuovo N20-2

l nuovo casco jet urbano della collezione Nolan , interpret e di un design contemporaneo capace di esprime il perfetto equilibrio tra estetica moderna, praticità ed eleganza essenziale , è pronto a rivoluziona re lo stile e la funzionalità di un accessorio protettivo da indossare in sella a due ruote.
Con N20 - 2 , evoluzione del modello N2 1 detentore di grandi successi di vendita nella storia Nolan , ogni tragitto si trasforma da semplice spostamento a un momento di vita del tutto personale . Pensato , disegnato e prodotto in Italia , questo casco jet unisce la libertà della strada con la sicurezza e la praticità di un vero alleato . La calotta in resistente policarbonato Lexan è la prima linea di difesa, discreta e affidabile . L'imbottitura interna di N20 - 2 , incredibilmente confortevole è sostenibile e ipoallergenica, realizzata in un morbido tessuto di poliammide riciclato di manifattura italiana con struttura a rete aperta , per offrire maggiore ventilazione nella parte superiore . Un dettaglio che fa la differenz a . I guanciali sono sfoderabili e lavabili, oltre che adattabili ( EA – Eyewere Adaptive ) per facilitare la calzata anche quando indossi gli o cchiali da sole o da vista durante la guida . Grazie alla tecnologia AirBooster , l'aria circola alla perfezione per garantire freschezza e concentrazione, anche quando il clima in città si fa rovente. La ventilazione è regolabile, grazie alle prese d’aria superiori e all’estrattore posteriore, così da poterla adattare alle tue esigenze in ogni momento . Quando il sole si fa insistente, il pratico visierino parasole VPS (Vision Protection System) a scomparsa è lì per te. Lo abbassi in un attimo, e puoi persino regolarlo in tre posizioni diverse per trovare l'angolazione perfetta adattandola al tuo viso. Tutto questo a garanzia di una visibilità ottimale anche in caso di luce abbagliante. La sicurezza è sempre in primo piano e N20 - 2 è omologato secondo la normativa UN/ECE 22 - 06, garantendo ti la massima affidabilità. Il sistema di ritenzione Microlock con leva a doppio scatto assicura una chiusura rapida e sicur a. La predisposizione per il sistema di segnalazione ESS III ( optional ) ti tutela in caso di frenata improvvisa, dandoti maggiore visibilità e sicurezza rispetto agli altri veicoli su strada. Un dettaglio che valorizza ancor più la versione N20 - 2 Visor è il pratico Helmet Lock Ring , che facilita la gestione del casco lasciandolo agganciato al tuo scooter una volta arrivato a destinazione.
Stil e urbano , dinamico e un design contemporaneo sono completati da una serie di grafiche con palette colori che spazia no tra il classico e il moderno, per entrambe le versioni, pront e ad incontrare i gusti, le preferenze e le personalità di ogni commuter. Sette le varianti grafiche per N20 - 2 Visor , che si differenzia da N20 - 2 anche per la sua ampia visiera antigraffio Ultrawide – dotato di generatori di vortice sul bordo per ridurre il rumore quando è aperta - integrata che ti protegge da vento, insetti e acqua offrendo u n comfort superiore pronto a rendere ogni tratto in città ancora più piacevole e sicuro : Dolce Vita , Tricolore , Impeto , Zefiro , Blocco , Classico Nobile e Classico , a loro volta caratterizzati da verniciature lucide, opache o metallizzate. Le raffinate e moderne grafiche di N20 - 2 Visor sono completate anche da una collezione di visiere scure a specchio (optional) per rendere la tua visibilità perfetta in funzione della tua percezione della luce quando sei in sella.
N20 - 2 è presente in collezione con sei varianti grafiche : Dolce Vita , Policromo , Viceversa , Zefiro , Classico Nobile e Classico . Tutte le colorazioni inserite nella Collezione 2026 , sono realizzate a Brembate di Sopra con la maestria artigianale che contraddistingue , da sempre, l’accuratezza e le procedure creative di Nolan . La ricerca di tonalità esclusive, l ’applicazione di strati multipli di vernice e pigmenti capaci di dona re toni profondi, intensi ed emozionali una volta esposti alla luce del sole rendono ogni casco Nolan unico ed esclusivo . N20 - 2 Visor e N20 - 2 sono predisposti e certificati per il sistema di connessione N - Com Bluetooth+ e N - C o m Mesh TM , per sentirti connesso in ogni momento della tua giornata in sella. Entrambe le versioni sono disponibili nelle taglie dalla 2XS alla 2XL , con un prezzo al pubblico consigliato a partire da € 209,99 per N20 - 2 Visor e € 179,99 per N20 - 2.