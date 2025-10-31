VENT Moto, tutte le novità della nuova gamma Freedom, Play e Racing

VENT Moto, storico marchio italiano, apre un nuovo capitolo sotto la guida di Ampelio Macchi, ingegnere varesino dalla lunga tradizione nel motorsport italiano. La nuova gamma, presentata a EICMA 2025 (Pad. 7, Stand O10), si articola su tre famiglie di prodotto: Freedom, Play e Racing. La linea Freedom, porta d’ingresso dedicata ai giovani dai 14 ai 18 anni, include tre modelli: Raptor 50, una agile due tempi con motore Minarelli e telaio di derivazione cross, e le due nuove 125 quattro tempi, Baja e Derapage, entrambe con motore monocilindrico SOHC 4T QJMotor da 15 CV omologato Euro5+, telaio perimetrale in acciaio, frenata combinata CBS e doppio scarico Black Finish. La Baja, con ruote da 21" e pneumatici tassellati, è pensata per l’offroad; la Derapage, motard con ruote da 17", rende dinamico anche l’uso quotidiano cittadino. A EICMA debutta anche la linea Play, destinata ai più piccoli (4-9 anni), composta da quattro minimoto, tra cui tre pit bike da 90 a 150 cc e una mini GP. Nel segmento Racing sono esposti due prototipi 65 e 85 cc e una 50 cc monomarcia da cross, segnando il ritorno di VENT nell’ambito competitivo giovanile.