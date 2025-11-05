Tucano, nuove giacche per innovazione e comfort in vista dell'estate

Eicma 2025 accende l’entusiasmo con il corner Tucano Urbano al Padiglione 10 – Stand C80, dove il marchio presenta due novità per la stagione moto estiva 2026: le giacche Elba EVO e Siena. T.ur conferma la propria anima votata all’innovazione anche per la guida invernale, con l’outfit laminato Supercell e Fullstorm dotato del rivoluzionario Waterproof Airflow System (W.A.S.). Elba EVO rappresenta l’evoluzione della giacca T.ur best seller, con un perfetto equilibrio tra protezione certificata, leggerezza e stile. Le nuove protezioni Easyflex di livello 2 su spalle e gomiti, le regolazioni micrometriche e le ampie aree ventilate in rete X-TRM garantiscono comfort e sicurezza. Disponibile in tre colorazioni e versioni uomo e Lady, sarà in vendita dalla primavera 2026 a 179,99 euro. La nuova giacca Siena, invece, punta su semplicità e funzionalità. Realizzata in rete di poliestere ad alta tenacità, offre ventilazione e protezione EN17092:2020 Classe A. Ideale per la città e i viaggi, sarà disponibile in due varianti cromatiche a 109,99 euro Infine, T.ur presenta la linea Laminated Series, con outfit impermeabili e traspiranti, pensati per chi non rinuncia a viaggiare su due ruote tutto l’anno.