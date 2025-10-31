Triumph TF 250-E e TF 450-E, le nuove enduro performanti e innovative

Triumph amplia la propria offerta offroad entrando nel segmento enduro con i nuovi modelli TF 250-E e TF 450-E, presentati a EICMA 2025 (Padiglione 5, Stand E80). Entrambe le moto montano motori monocilindrici raffreddati a liquido, con corpo farfallato Dell’Orto da 44 mm, frizione racing Exedy, valvole in titanio Del West e pistone in alluminio forgiato König. Sono disponibili due mappature motore gestite da un software sviluppato con Athena. La ciclistica è condivisa: telaio a trave centrale in alluminio con saldatura TIG a mano, forcella Kayaba con molle elicoidali da 48 mm, monoammortizzatore Kayaba regolabile a tre vie, impianto frenante Galfer con dischi da 260 mm anteriore e 220 mm posteriore e pinze flottanti Brembo. Il motore della TF 250-E da 250 cc eroga 42,3 CV e 27,8 Nm di coppia con un'erogazione lineare fino a 12.800 giri, mentre la TF 450-E monta un motore da 449 cc con 58,6 CV e 49,3 Nm, progettato per prestazioni elevate e affidabilità. Entrambi i modelli presentano tecnologie avanzate come controllo di trazione, quickshifter e launch control, offrendo agilità, stabilità e performance in ogni condizione enduro.