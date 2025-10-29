Triumph Scrambler 2026, novità tecniche e stile rinnovato

La Casa di Hinckley rinnova la gamma Scrambler per il 2026, introducendo aggiornamenti tecnici e stilistici che migliorano la guida e l’esperienza complessiva. A Eicma, infatti, Triumph presenterà le nuove Scrambler 900 e 1200 XE. La Scrambler 900 MY26 adotta un telaio tubolare ridisegnato abbinato a un inedito forcellone in alluminio pressofuso, più leggero e rigido. Le sospensioni Showa includono una forcella rovesciata da 43 mm e doppi ammortizzatori piggyback regolabili nel precarico, mentre l’impianto frenante si affida a un disco anteriore da 320 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e Cornering ABS. Di serie anche il controllo di trazione. La Scrambler 1200 XE MY26 si distingue per la forcella Showa a steli rovesciati da 47 mm, completamente regolabile, e due ammortizzatori Öhlins, anch’essi regolabili. Con un’escursione di 250 mm su entrambi gli assi, è pronta per l’off-road. Non mancano ABS e traction control ottimizzati per le curve, acceleratore ride-by-wire e sei modalità di guida. Triumph sarà a Eicma 2025, Padiglione 5, Stand 080.