TNT Motor XCS 125, innovazione e praticità per la città

A Eicma 2025, in programma dal 4 al 9 novembre, debutta il TNT Motor XCS 125, progettato per chi affronta la città ogni giorno. Questo nuovo scooter si distingue per il design contemporaneo, le linee moderne e una dotazione tecnica all’avanguardia. Sotto la carrozzeria troviamo un motore monocilindrico 4 tempi da 124,9 cm³ con iniezione elettronica EFI, ideale per garantire prestazioni brillanti e una guida fluida nel traffico urbano. Tecnologie innovative come il sistema Start & Stop riducono sia i consumi che le emissioni, contribuendo alla sostenibilità e all’efficienza energetica. Con una potenza di 10,8 kW (14,7 CV), ruote da 16 pollici e doppio freno a disco, l’XCS 125 riesce a coniugare sicurezza, comfort e agilità anche sui percorsi più irregolari. Il design elegante si sposa con una posizione di guida ergonomica, offrendo una sensazione di benessere anche negli spostamenti più frequenti. L’appuntamento per scoprire da vicino il TNT Motor XCS 125 è a Eicma 2025, Padiglione 9, Stand I51: una novità pensata per ridefinire la mobilità urbana in chiave tecnologica e affidabile.