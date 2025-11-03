Suzuki, tutte le novità 2026 tra sport, sostenibilità e stile

Suzuki si prepara a stupire a Eicma 2025 con una panoramica completa sulla gamma 2026, che spazia dagli Adventure Tourer V-Strom 1050DE e 800DE, ai Crossover GSX-S1000GX, fino alle sportive GSX-8R e GSX-R1000R. Presenti anche le Neo Retrò GSX-8T, le enduro DR-Z4S e DR-Z4SM e, in anteprima europea, lo scooter elettrico e-Address. Grande attenzione sarà dedicata all’anima “R” con la GSX-R1000R 40° Anniversary, proposta in tre livree storiche che celebrano i miti Suzuki: blu 1986, gialla Alstare 2005 e rossa Schwantz 1993. In esposizione anche la GSX-R1000R del Team Yoshimura SERT e la versione CN Challenge alimentata con carburante 100% sostenibile. Tra le protagoniste anche la GSX-8R CUP del trofeo monomarca, simbolo della sportività Suzuki con telaio agile, sospensioni regolabili e motore bicilindrico da 776 cc e 83 CV. Infine, il debutto dell’e-Address unisce design elegante ed efficienza con 80 km di autonomia, incarnando la filosofia Suzuki “Run.Turn.Stop” per la mobilità urbana del futuro.