Picasso Engineering: debutta la OMT 450c Factory con telaio DAST, la moto che osa innovare

Tra i padiglioni di Eicma 2025 si accende l’attesa per il debutto di Picasso Engineering. Allo stand Honda RedMoto, l’azienda presenta la rivoluzionaria OMT 450c Factory, la prima moto dotata di tecnologia DAST (Dynamic Adaptive Stiffness Technology): un telaio a doppia trave in carbonio con longheroni modulari intercambiabili che consentono di adattare la rigidità alle caratteristiche del pilota e del tracciato. Il sistema DAST permette di sostituire i longheroni in carbonio con varianti a differente lay-up, regolando il profilo di rigidità anche in modo asimmetrico. Il risultato è una moto capace di trasformarsi in base alle esigenze di guida, riducendo i tempi di setup e migliorando la precisione dinamica. “Con DAST moduliamo il carattere della moto in base a pista, stile e sensibilità del pilota: tecnologia al servizio dell’emozione,” afferma Stefano Picasso, fondatore del marchio. Spinta dal motore Honda CRF 450R, la OMT 450c Factory unisce affidabilità giapponese e artigianalità svizzero-italiana. Accanto al progetto tecnico nasce PICASSO MOOD, collaborazione con l’artista urban Mood che interpreta la moto come scultura viva, unendo arte e performance. Il programma 2026 porterà DAST in configurazione racing e stradale, aprendo una nuova era di co-creazione tra piloti e ingegneri.