Peugeot XP6 2026, il ritorno delle 50 cc a marce

Peugeot Motocycles celebra il ritorno nella categoria delle moto 50 cc a marce con la nuova gamma XP6, realizzata in collaborazione con Sherco e prodotta in Francia. Tre i modelli proposti: XP6 Supermotard, XP6 Supermotard R e XP6 Enduro R, tutti accomunati da una solida base tecnica. Il telaio da corsa si abbina al motore monocilindrico 2 tempi Minarelli AM6 raffreddato a liquido, carburatore Dell’Orto da 16 mm e cambio tradizionale a 6 rapporti. La XP6 Supermotard punta su cruscotto digitale, pneumatici specifici e freni a disco di alta efficacia (300 mm all’anteriore), mentre la Supermotard R si distingue per i cerchi a raggi da 17 pollici e la forcella a steli rovesciati da 41 mm. La Enduro R, pensata per l’off-road, offre ruote a raggi da 21” all’anteriore e 18” al posteriore, pneumatici tassellati, sospensioni a lunga escursione e ampia altezza da terra. La nuova gamma XP6 sarà disponibile dalla primavera 2026. L’appuntamento è a EICMA 2025, Padiglione 9, Stand Q54.