Norton, a Eicma 2025 con Resurgence e quattro nuovi modelli

Norton Motorcycles ha svelato a Eicma 2025 la sua strategia di Resurgence, un ambizioso piano a lungo termine supportato dall'investimento di oltre £200 milioni di TVS Motor Company, proprietaria del marchio dal 2020. Questa rinascita rappresenta una trasformazione strategica e tecnologica del brand, basata su una combinazione di Design, Dinamica e Dettaglio, mirata a creare le motociclette più desiderabili al mondo. Il nuovo stabilimento all'avanguardia di Solihull, inaugurato nel 2021, funge da hub globale per ricerca, sviluppo e produzione, con una capacità annua di 8.000 motociclette e una forza lavoro aumentata del 25%. La presentazione ha incluso quattro modelli innovativi: i nuovi Manx R e Manx, caratterizzati da un potente motore V4 da 1.200 cc e orientati rispettivamente alla sportività estrema e all'uso stradale più confortevole, e due modelli adventure di media cilindrata, Atlas e Atlas GT, pensati per una guida versatile su e fuori strada. Questi modelli incarnano l'impegno di Norton per l'innovazione tecnica e il design emotivo, segnando il ritorno della casa britannica con una forte identità contemporanea ma fedele al proprio heritage. La strategia di Resurgence è inoltre accompagnata da un nuovo logo che simboleggia la visione futura del brand, mantenendo il legame con la sua storia prestigiosa. Norton punta a una rete commerciale globale con oltre 200 showroom nel Regno Unito, Stati Uniti, India ed Europa entro il 2026, consolidando così la sua posizione nel mercato mondiale delle motociclette di lusso.