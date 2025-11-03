Nolan: nuovi caschi 2026 tra design italiano, tecnologia e sicurezza

Nolan torna protagonista a Eicma 2025 con un nuovo stand d’impatto e una collezione che ridefinisce lo standard di stile e innovazione nel mondo dei caschi. Orgogliosamente made in Italy, il marchio presenta la gamma 2026, unendo design contemporaneo, comfort e sicurezza ai massimi livelli. La nuova collezione segna l’inizio di una nuova era per Nolan: grafiche audaci, colori vibranti e linee sofisticate trasformano il casco in un accessorio di stile personale. Tra le novità spicca un modello di punta della linea XSeries, casco premium in fibre composite che debutta in anteprima mondiale a Milano. Questo nuovo top di gamma offre massima protezione, comfort evoluto e tecnologia intelligente in un design elegante e sportivo. Debutta anche il jet urbano N20–2, proposto anche nella versione Visor. Eleganza, funzionalità e DNA metropolitano si fondono in un casco che rappresenta la mobilità urbana moderna, dove protezione e stile convivono armoniosamente. Tra le innovazioni più rilevanti, Nolan introduce nuove tecnologie sviluppate dal Team R&D, pensate per offrire sicurezza senza compromessi, comfort assoluto e soluzioni smart integrate, confermando l’impegno costante verso i motociclisti del futuro.