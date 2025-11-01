NERVA presenta altri due nuovi modelli: Aura e Spark

Nerva, il marchio europeo di mobilità elettrica che sta ridefinendo l'esperienza su due ruote, arriva a EICMA 2025 con il lancio di due nuovi modelli: Aura e Spark, che rappresentano l'evoluzione naturale d el suo impegno per la tecnologia, il design e l'affidabilità. Il marchio collabora strettamente con BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e batterie. Tutti i modelli Nerva adottano batterie BYD LFP (Litio Ferro-Fosfato) con 5 anni di garanzia, il ch e assicura una affidabilità eccezionale. Inoltre, N erva utilizza le batterie Blade di nuova generazione di BYD nei modelli EXEII, LIFT, CARGO e AURA. Si tratt a delle batterie universalmente apprezzate per la lor o leadership in sicurezza, efficienza e durabilità. Questa alleanza garantisce non solo prestazioni, ma anche affidabilità e sicurezza di prim'ordine. A differenza della maggior parte dei produttori con correnti, Nerva punta su un motore centrale. Questa scelta tecnica migliora la distribuzione dei pesi, il comportamento dinamico e la stabilità, offrendo sensazioni di guida tipiche delle moto di grossa cilindrata.