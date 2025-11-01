NERVA presenta altri due nuovi modelli: Aura e Spark

© Ufficio Stampa
Nerva, il marchio europeo di mobilità elettrica che sta ridefinendo l'esperienza su due ruote, arriva a EICMA 2025 con il lancio di due nuovi modelli: Aura e Spark, che rappresentano l'evoluzione naturale d el suo impegno per la tecnologia, il design e l'affidabilità. Il marchio collabora strettamente con BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli elettrici e batterie. Tutti i modelli Nerva adottano batterie BYD LFP (Litio Ferro-Fosfato) con 5 anni di garanzia, il ch e assicura una affidabilità eccezionale. Inoltre, N erva utilizza le batterie Blade di nuova generazione di BYD nei modelli EXEII, LIFT, CARGO e AURA. Si tratt a delle batterie universalmente apprezzate per la lor o leadership in sicurezza, efficienza e durabilità. Questa alleanza garantisce non solo prestazioni, ma anche affidabilità e sicurezza di prim'ordine. A differenza della maggior parte dei produttori con correnti, Nerva punta su un motore centrale. Questa scelta tecnica migliora la distribuzione dei pesi, il comportamento dinamico e la stabilità, offrendo sensazioni di guida tipiche delle moto di grossa cilindrata.
La filosofia di Nerva è chiara: offrire mobilità elettrica che non sacrifichi il piacere di guida, i l controllo né le emozioni. L'esperienza del team Nerva nel settore delle due ruote si traduce in soluzioni tecniche che prima si potevano godere solo su moto a combustione interna: spiccano il raffreddamento ad acqua e la potenza di picco fino a 19 kW (25,8 CV) che conferiscono al modello EXE II un comportamento dinamico superiore. Grazie a questa tecnologia, modelli come il Nerva EXE II offrono prestazioni equivalenti a una moto di 300 cm 3 , ma omologati nella categoria L3e-A1 (equivalente a 125 cm 3 ). I modelli CARGO, AURA e EXE II presentano inoltre design esclusivi creati in collaborazione con Dhemen, un rinomato studio di design industriale e vincitore di numerosi premi Red Dot.
Nerva presenta due versioni del nuovo modello Spark:
L1e-B (equivalente a 50 cm 3 ) : 3 kW nominali / 5 kW di picco.
L3e-A1 (equivalente a 125 cm 3 ) : 4,5 kW nominali / 7 kW di picco.
Le due versioni del modello Spark si distinguono per essere pioniere nell'adozione d i una batteria estraibile BYD LFP , che combina autonomia, sicurezza e una durabilità quattro volte superiore alla media del mercato.
Nerva Aura è invece l'evoluzione urbana del modello CARGO, progettata per coloro che cercano versatilità ed efficienza massima nella città moderna. Design, stile, maneggevolezza e garanzia Nerva. Batterie Blade LFP di BYD.