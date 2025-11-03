MV Agusta Enduro Veloce 2026, nuove livree ed equipaggiamento avanzato

L'MV Agusta Enduro Veloce 2026 mantiene le caratteristiche fondamentali del modello precedente, con miglioramenti nell'equipaggiamento e nel design, e si evolve grazie a due nuove livree che sottolineano la dinamicità e l'artigianalità made in Italy: Nero Intenso/Grigio Antracite e Bianco Perlato RC/Blu Nordico. Il motore è un tricilindrico di 931 cc, capace di erogare 124 CV a 10.000 giri/min e una coppia di 102 Nm a 7.000 giri/min. La tecnologia avanzata include un sistema di controllo elettronico basato su IMU a 6 assi, quattro modalità di guida, ABS cornering e cruise control, disponibili tramite un display TFT da 7 pollici con connettività Wi-Fi e Bluetooth, integrato con l’app MV Ride.​ L’equipaggiamento di serie è stato ampliato con borse laterali, cavalletto centrale, barre di protezione, fari supplementari e pneumatici Bridgestone AT41, rendendo la moto più versatile per l’uso sia su strada che off-road.​ Infine, il prezzo di listino si attesta a circa 19.900 euro, con una garanzia ufficiale di 5 anni che sottolinea l’affidabilità e la cura costruttiva di MV Agusta.